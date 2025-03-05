Внимание, жители Саратова!

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"Напоминаем, что сегодня, 5 марта, в регионе пройдет плановая проверка системы оповещения населения.С 10.00 до 11.00 по местному времени будет подан сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». В этот момент заработают электросирены, громкоговорители, а также будут транслироваться речевые сообщения через региональное телерадиовещание.Просим всех сохранять спокойствие.Эта плановая техническая проверка, которая проводится дважды в год — в марте и октябре", - говорится в сообщении.