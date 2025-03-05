5 марта 2025 СРЕДА
Новости
11:00 | 05 марта
Для сотрудников вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ вводится новая мера поддержки
10:00 | 05 марта
Бывший соцработник помогает участникам специальной военной операции
09:16 | 05 марта
Внимание, жители Саратова!
17:48 | 04 марта
В здании бывшего кинотеатра "Родина" откроют Дом культуры
15:30 | 04 марта
Спортсмены Александрово-Гайского района получат еще одну футбольную площадку
14:39 | 04 марта
За доблестное выполнение боевых задач на передовой участник СВО получил почетную награду
10:00 | 04 марта
У сквера "Территория детства" будут заменены водопроводные коммуникации
09:04 | 04 марта
Избран глава Ровенского района
20:03 | 03 марта
Сквер «Территория детства» в Ленинском районе прирастет новым спортивным ядром
20:01 | 03 марта
Развитие сквера «Территория детства»: новые деревья, детские площадки и комфортная инфраструктура
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Внимание, жители Саратова!

Новости
По сообщению мэрии, сегодня с 10.00 до 11.00 пройдет планова проверка системы оповещения населения.
Внимание, жители Саратова!

"Напоминаем, что сегодня, 5 марта, в регионе пройдет плановая проверка системы оповещения населения.
С 10.00 до 11.00 по местному времени будет подан сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». В этот момент заработают электросирены, громкоговорители, а также будут транслироваться речевые сообщения через региональное телерадиовещание.
Просим всех сохранять спокойствие.
Эта плановая техническая проверка, которая проводится дважды в год — в марте и октябре", - говорится в сообщении.