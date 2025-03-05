В здании бывшего кинотеатра "Родина" откроют Дом культуры
Об этом сегодня сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на заседании актива, где были обозначены задачи по развитию Энгельсского района.
По словам главы региона, областная власть продолжит поддерживать муниципалитет. "В прошлом году совместно удалось создать большое спортивное ядро на базе крупнейшей школы № 33, выделялись средства на снос расселенного аварийного жилья в Летном городке, Энгельс получил самую большую субсидию на ремонт тротуаров",- отметил Роман Бусаргин.
В этом году по региональным программам в районе планируется отремонтировать детский сад, 4 школы, 2 учреждения дополнительного образования, спортзал, 3 школьных музея и 2 дома культуры.
Индекс промышленного производства по Энгельсскому району по итогам года вырос на 20,4%, объем инвестиций за январь-сентябрь составил 6,7 млрд рублей, или плюс 22,8% к аналогичному периоду 2023 года.
В настоящее время на территории района реализуется 38 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 26,5 млрд рублей. По итогам прошлого года создано более 570 рабочих мест, а в целом потенциал по указанным проектам составляет 2,6 тысячи рабочих мест. По количеству субъектов МСП на 1000 жителей район удерживает 2 место в области.
На активе обсуждали и несколько отдельных решений:
"Из регионального бюджета выделено финансирование на строительство пристройки к школе № 20, что позволит полностью перевести ее на обучение в одну смену. Кроме того, будут привлечены средства на приведение в порядок и основного корпуса школы.
"Будем также искать возможности уже в этом году начать благоустройство освобожденной после сноса расселенных аварийных домов территории Летного городка. Здесь планируется обустроить городской парк. Его наполнение в конце весны районная власть должна обсудить с жителями",-подчеркнул губернатор.
По словам главы региона, началась процедура передачи здания бывшего кинотеатра «Родина»в муниципальную собственность, в дальнейшем предлагается разместить там Дом культуры.
По словам главы региона, областная власть продолжит поддерживать муниципалитет. "В прошлом году совместно удалось создать большое спортивное ядро на базе крупнейшей школы № 33, выделялись средства на снос расселенного аварийного жилья в Летном городке, Энгельс получил самую большую субсидию на ремонт тротуаров",- отметил Роман Бусаргин.
В этом году по региональным программам в районе планируется отремонтировать детский сад, 4 школы, 2 учреждения дополнительного образования, спортзал, 3 школьных музея и 2 дома культуры.
Индекс промышленного производства по Энгельсскому району по итогам года вырос на 20,4%, объем инвестиций за январь-сентябрь составил 6,7 млрд рублей, или плюс 22,8% к аналогичному периоду 2023 года.
В настоящее время на территории района реализуется 38 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 26,5 млрд рублей. По итогам прошлого года создано более 570 рабочих мест, а в целом потенциал по указанным проектам составляет 2,6 тысячи рабочих мест. По количеству субъектов МСП на 1000 жителей район удерживает 2 место в области.
На активе обсуждали и несколько отдельных решений:
"Из регионального бюджета выделено финансирование на строительство пристройки к школе № 20, что позволит полностью перевести ее на обучение в одну смену. Кроме того, будут привлечены средства на приведение в порядок и основного корпуса школы.
"Будем также искать возможности уже в этом году начать благоустройство освобожденной после сноса расселенных аварийных домов территории Летного городка. Здесь планируется обустроить городской парк. Его наполнение в конце весны районная власть должна обсудить с жителями",-подчеркнул губернатор.
По словам главы региона, началась процедура передачи здания бывшего кинотеатра «Родина»в муниципальную собственность, в дальнейшем предлагается разместить там Дом культуры.