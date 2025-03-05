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В здании бывшего кинотеатра "Родина" откроют Дом культуры

Новости
Об этом сегодня сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на заседании актива, где были обозначены задачи по развитию Энгельсского района.


В здании бывшего кинотеатра "Родина" откроют Дом культуры

По словам главы региона, областная власть продолжит поддерживать муниципалитет. "В прошлом году совместно удалось создать большое спортивное ядро на базе крупнейшей школы № 33, выделялись средства на снос расселенного аварийного жилья в Летном городке, Энгельс получил самую большую субсидию на ремонт тротуаров",- отметил Роман Бусаргин.

В этом году по региональным программам в районе планируется отремонтировать детский сад, 4 школы, 2 учреждения дополнительного образования, спортзал, 3 школьных музея и 2 дома культуры.

В здании бывшего кинотеатра "Родина" откроют Дом культуры
 
Индекс промышленного производства по Энгельсскому району по итогам года вырос на 20,4%, объем инвестиций за январь-сентябрь составил 6,7 млрд рублей, или плюс 22,8% к аналогичному периоду 2023 года.
 
В настоящее время на территории района реализуется 38 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 26,5 млрд рублей. По итогам прошлого года создано более 570 рабочих мест, а в целом потенциал по указанным проектам составляет 2,6 тысячи рабочих мест. По количеству субъектов МСП на 1000 жителей район удерживает 2 место в области.

В здании бывшего кинотеатра "Родина" откроют Дом культуры
 
На активе обсуждали и несколько отдельных решений:

"Из регионального бюджета выделено финансирование на строительство пристройки к школе № 20, что позволит полностью перевести ее на обучение в одну смену. Кроме того, будут привлечены средства на приведение в порядок и основного корпуса школы.
 
"Будем также искать возможности уже в этом году начать благоустройство освобожденной после сноса расселенных аварийных домов территории Летного городка. Здесь планируется обустроить городской парк. Его наполнение в конце весны районная власть должна обсудить с жителями",-подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, началась процедура передачи здания бывшего кинотеатра «Родина»в муниципальную собственность, в дальнейшем предлагается разместить там Дом культуры.