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Спортсмены Александрово-Гайского района получат еще одну футбольную площадку

Новости
Юные футболисты Александрово-Гайского района в прошедшем году в третий раз стали победителями турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора. Предыдущие победы уже позволили району расширить спортивную инфраструктуру: современные площадки пользуются большой популярностью у футболистов.



Александрово-Гайский район посетил министр спорта области Олег Дубовенко. В зимний период тренировки юные спортсмены проводят на базе Детско-юношеской спортивной школы. На одной из них побывал руководитель ведомства.

Уже этим летом рядом с ФОКом появится площадка для игры в мини-футбол. Вместе с начальником отдела спорта и молодёжной политики Алексеем Масляковым министр спорта осмотрел земельный участок под будущий спортобъект. В ближайшее время администрации района необходимо провести работы по межеванию.

Кроме того, в рамках визита прошла встреча со спортивной общественностью района, на которой Олег Александрович рассказал об актуальных изменениях в спортивной отрасли и ответил на интересующие вопросы.