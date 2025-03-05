Спортсмены Александрово-Гайского района получат еще одну футбольную площадку

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Александрово-Гайский район посетил министр спорта области Олег Дубовенко. В зимний период тренировки юные спортсмены проводят на базе Детско-юношеской спортивной школы. На одной из них побывал руководитель ведомства.Уже этим летом рядом с ФОКом появится площадка для игры в мини-футбол. Вместе с начальником отдела спорта и молодёжной политики Алексеем Масляковым министр спорта осмотрел земельный участок под будущий спортобъект. В ближайшее время администрации района необходимо провести работы по межеванию.Кроме того, в рамках визита прошла встреча со спортивной общественностью района, на которой Олег Александрович рассказал об актуальных изменениях в спортивной отрасли и ответил на интересующие вопросы.