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За доблестное выполнение боевых задач на передовой участник СВО получил почетную награду

Новости
Заместитель председателя Думы Ирина Колесникова поздравила многодетного бойца из Красноармейска с получением медали Суворова
За доблестное выполнение боевых задач на передовой участник СВО получил почетную награду



Военнослужащий из Красноармейска обращался к заместителю председателя Думы Ирине Колесниковой за помощью на приеме граждан, приуроченном к 23-летию партии «Единая Россия». Тогда Алексей, военнослужащий из 1194 полка, находился в краткосрочном отпуске после ранения.

Он попросил оказать содействие в восстановлении водительского удостоверения. Благодаря совместной работе с уполномоченными органами права он получил.

За доблестное выполнение боевых задач на передовой участник СВО получил почетную награду

Сейчас Алексей уже на фронте.

"Дома Героя ждет вся его большая семья, три дочери и сын. Поддержка и уважение к таким людям - это то, что помогает им приближать нашу Победу", - отметила Ирина Колесникова.