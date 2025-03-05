За доблестное выполнение боевых задач на передовой участник СВО получил почетную награду

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Военнослужащий из Красноармейска обращался к заместителю председателя Думы Ирине Колесниковой за помощью на приеме граждан, приуроченном к 23-летию партии «Единая Россия». Тогда Алексей, военнослужащий из 1194 полка, находился в краткосрочном отпуске после ранения.Он попросил оказать содействие в восстановлении водительского удостоверения. Благодаря совместной работе с уполномоченными органами права он получил.Сейчас Алексей уже на фронте."Дома Героя ждет вся его большая семья, три дочери и сын. Поддержка и уважение к таким людям - это то, что помогает им приближать нашу Победу", - отметила Ирина Колесникова.