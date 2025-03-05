У сквера "Территория детства" будут заменены водопроводные коммуникации

просмотров: 194

По словам и.п.главы Саратова Михаила Исаева будет проанализировано состояние действующих коммуникаций, чтобы провести работы по капитальному ремонту. В том случае, если та часть сквера, которая рассматривается как один из вариантов для размещения новой школы, которая располагается на склоне и не задействована, будет опрелена, то в целом для возведения объекта потребуется строительство новых коммуникаций.Эти меры позволят повысить надежность системы водоснабжения, предотвратить возможные аварии и обеспечить достаточный объем воды для нужд благоустроенной территории.Кроме того, жители поддержали предложения по развитию территории сквера "Территория детства".Развитие территории позволит вдохнуть в зелёный уголок новую жизнь. В последний раз благоустройство выполнялось здесь более 10 лет назад. Жители также предложили предусмотреть обустройство освещения и пешеходных зон на подходе к скверу "Территория детства".Родители также предложили предусмотреть удобные подъезды для транспорта и организовать зоны для парковки, если будет принято решение о строительстве школы в данном микрорайоне.Предложения жителей были зафиксированы и переданы для дальнейшего рассмотрения.Вовлечение жителей в обсуждение таких проектов — важный шаг к тому, чтобы инфраструктура района отвечала реальным потребностям всех категорий граждан.