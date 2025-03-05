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У сквера "Территория детства" будут заменены водопроводные коммуникации

Новости
Жители домов, прилегающих к скверу, обратили внимание на необходимость решения вопроса изношенных водопроводных коммуникаций, на которых постоянно возникают аварийные ситуации, что приводит к отсутствию холодного водоснабжения.




По словам и.п.главы Саратова Михаила Исаева будет проанализировано состояние действующих коммуникаций, чтобы провести работы по капитальному ремонту. В том случае, если та часть сквера, которая рассматривается как один из вариантов для размещения новой школы, которая располагается на склоне и не задействована, будет опрелена, то в целом для возведения объекта потребуется строительство новых коммуникаций.

Эти меры позволят повысить надежность системы водоснабжения, предотвратить возможные аварии и обеспечить достаточный объем воды для нужд благоустроенной территории.

Кроме того, жители поддержали предложения по развитию территории сквера "Территория детства".

Развитие территории позволит вдохнуть в зелёный уголок новую жизнь. В последний раз благоустройство выполнялось здесь более 10 лет назад. Жители также предложили предусмотреть обустройство освещения и пешеходных зон на подходе к скверу "Территория детства".

Родители также предложили предусмотреть удобные подъезды для транспорта и организовать зоны для парковки, если будет принято решение о строительстве школы в данном микрорайоне.

Предложения жителей были зафиксированы и переданы для дальнейшего рассмотрения.

Вовлечение жителей в обсуждение таких проектов — важный шаг к тому, чтобы инфраструктура района отвечала реальным потребностям всех категорий граждан.