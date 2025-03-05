Избран глава Ровенского района

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Вчера в Ровенском районе прошло заседание муниципального Собрания.Из числа представленных конкурсной комиссией кандидатур главой Ровенского района избран Антон Бугаев.В работе заседания приняли участие и.о. министра по делам территориальных образований области Александр Милованов, и.о. первого заместителя министра сельского хозяйства области Василий Котов.Александр Милованов поздравил Антона Бугаева со вступлением в должность, отметив важность взаимодействия с депутатами и жителями при решении вопросов местного значения.Антон Бугаев принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.