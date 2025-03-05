Избран глава Ровенского района
Вчера в Ровенском районе прошло заседание муниципального Собрания.
Из числа представленных конкурсной комиссией кандидатур главой Ровенского района избран Антон Бугаев.
В работе заседания приняли участие и.о. министра по делам территориальных образований области Александр Милованов, и.о. первого заместителя министра сельского хозяйства области Василий Котов.
Александр Милованов поздравил Антона Бугаева со вступлением в должность, отметив важность взаимодействия с депутатами и жителями при решении вопросов местного значения.
Антон Бугаев принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.