Сквер «Территория детства» в Ленинском районе прирастет новым спортивным ядром

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В эти минуты в Ленинском районе города проходит встреча с жителями. Участники мероприятия обсуждают развитие сквера «Территория детства». Главный архитектор региона Анастасия Пузанова озвучила идею о создании нового спортивного ядра на территории сквера, куда смогут приходить жители микрорайона.В рамках проекта планируется установка современных спортивных площадок, которые станут местом притяжения для детей, подростков и взрослых. Новые объекты будут оборудованы для различных игровых видов спорта. Летом в рамках программы «Дворовый тренер» будут проводиться бесплатные тренировки и мастер-классы по футболу для детей и подростков прямо на новых площадках. Это не только поможет юным жителям района развивать физическую форму, но и станет важным шагом в организации их досуга.