Саратовские школьники и студенты примерят на себя роль продюсеров, журналистов и корреспондентов
Стартует прием заявок на Всероссийский проект «МедиаПритяжение», реализуемый в рамках Национального проекта «Молодежь и дети». Проект приглашает школьников, студентов, наставников и родителей создать полезный и уникальный медиаконтент, примеряя на себя роли репортеров, журналистов, корреспондентов и продюсеров.
В новом сезоне участников ожидают увлекательные этапы с актуальными конкурсными заданиями. Первый этап предполагает создание уникального контента в социальных сетях и на интернет-платформах. Участники регионального этапа будут заниматься информационным освещением событий и мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Финальный этап проекта пройдет в Москве в августе 2025 года, где лучшие команды представят свои работы и получат ценные призы.
Все подробности о конкурсе и регистрации на сайте.