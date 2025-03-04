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Традиционные соревнования по автомногоборью собрали лучших юных спортсменов России

Новости
Традиционные соревнования по автомногоборью собрали лучших юных спортсменов России


С 28 февраля по 3 марта спортивно-юношеская автомобильная школа провела традиционные соревнования по автомногоборью, посвящённые памяти А.А. Кокушнина. В мероприятии приняли участие сильнейшие юные автоспортсмены из городов Москвы, Казани, Воронежа, Ульяновска, Саратова и Челябинска.

Программа соревнований включала конкурсы по правилам дорожного движения, фигурное вождение автомобиля «Классика» и скоростное маневрирование «Нестандарт». Участники соревновались в возрастной категории от 12 до 17 лет.

Победителем в абсолютном зачёте стал Иван Балин из Саратова, 2 место занял Макар Шмелев, а 3 место — Данис Бакиров, также представляющий Саратовскую юношескую автошколу.

В командном зачете 1 место заняла команда Саратовская автошкола, 2 место завоевали представители дивизиона юниоров г. Пушкино Московской области, а 3 место - команда из Челябинска.