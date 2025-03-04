Дублирующие "тройку" автобусы постепенно набирают популярность у горожан

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С инспекцией на маршруты 9А и 9Б выехал 1 и 3 марта исполняющий обязанности министра транспорта Саратовской области Николай Сергеев. Вместе с сотрудниками администрации Саратова, представителями перевозчиков он оценил работу автобусов и пассажиропоток в утренние часы пик.- В 7 утра проехал от 8-й Дачной до центра, поговорил с водителями и пассажирами, – отметил Николай Сергеев. - Автобусы чистые и теплые, интервалы хождения 9Б – 5-10 минут, 9А – 20 минут, стоимость проезда – 10 рублей. Всего на двух дублирующих маршрутах будет курсировать 30 автобусов. Наша задача на сегодня – оценить пассажиропоток и выяснить, насколько людям комфортно передвигаться по этим маршрутам.По словам Николая Сергеева, несмотря на запуск дублирующих маршрутов 1 марта, трамвай №3 продолжит работать до 10 марта. Десятидневный тестовый режим решено было ввести для того, чтобы познакомить жителей с новыми условиями.- Если у граждан возникнут какие-то замечания, то будем на них оперативно реагировать, - подчеркнул и.о. министра транспорта. - С вопросами и предложениями прошу обращаться по телефону «горячей линии» министерства транспорта 240-240, либо МКУ «Транспортное управление» - 28-69-48.Прокомментировал поездку и представитель перевозчика – ООО «ВИКомп+» Игорь Деньжаков (маршрут 9Б).- С городских маршрутов автобусы не снимались, на линии вышли резервные машины, - заявил он. – Над запуском дублирующих маршрутов мы работали заранее: готовили транспорт и водительский состав.