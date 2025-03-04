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Здание, где бывали этнограф Журавлев и начдив Чапаев, признано объектом культурного наследия регионального значения

Новости
Здание, где бывали этнограф Журавлев и начдив Чапаев, признано объектом культурного наследия регионального значения


Единый государственный реестр объектов культурного наследия (истории и культуры) народов РФ пополнился очередным памятником в Пугачеве. Историческое здание духовного училища, которое признано объектом регионального значения, находится на Революционном проспекте, 311.

Ранее специалисты провели историко-культурную экспертизу и подтвердили ценность строения. В том числе эксперты отметили, что в 1860 году в городе открыли духовное училище, но своего собственного здания оно не имело и размещалось в разных наемных помещениях. Только в 1897 году был заложен первый камень. При училище в деревянном доме устроили больницу с двумя отделениями, каменную баню с прачечной и сушилкой. А в само училище провели водопровод. В 1899 году прибывший Самарский епископ Гурий отметил, что новое строение «богатейшее украшение города: оно, в сравнении со старым зданием и окружающими скромными домами городских обывателей, кажется каким-то дворцом». Кстати, в здании учился советский геолог, палеонтолог, археолог и этнограф Константин Журавлев. С начала 1918 года здесь работал отдел местного совнаркома и штаб Красной гвардии во главе с Василием Чапаевым. Затем тут размещались планерная школа, школа летчиков, вертолетное училище.

На фасаде старинного дома можно увидеть окна с лучковым завершением, которые украшают треугольные сандрики, полуколонны в виде бусин, дентикулы и гирьки по краям. Окна второго этажа с полуциркульным завершением обрамлены декором из камковых камней, профилированными сандриками – кокошниками, пилястрами со стилизованными капителями. Также на здании расположены лопатки с прямоугольными нишами и килевидными арками, руст, городчатый фриз и другие элементы. Особенности памятника включены в предмет охраны, который обязаны сохранить собственники.