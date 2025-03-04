Предприниматели могут оформить заявку на расчетный счет в центрах «Мои Документы»

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Расчетный счет в банке - специальный инструмент, необходимый индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам для проведения безналичных расчетов с контрагентами, выплаты заработной платы, уплаты налогов и сборов.Подать заявку на оформление расчетного счета можно, обратившись в любой центр «Мои Документы» региона. Специалисты расскажут о доступных тарифах на обслуживание в банках-партнерах, а заявитель выберет условия, подходящие его бизнесу.Оформление и подача заявки происходят в процессе обращения в центр, после чего можно обсудить окончательные условия сотрудничества с менеджером банка.