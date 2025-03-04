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В музее СВО школьникам рассказали о работе саратовского СОБР

Новости
В музее СВО школьникам рассказали о работе саратовского СОБР


Гостем музея истории СВО в рамках цикла «Время героев» стал участник спецоперации, командир саратовского СОБР «Волкодав», полковник полиции Дмитрий Зотиков.

Дмитрий Николаевич с детства мечтал о воинской службе. Окончил Саратовский юридический институт МВД России. Служба в основном проходила на Северном Кавказе. В 2022 и 2023 годах выезжал в командировки на территорию проведения спецоперации. Его отряд задерживал ДРГ, зачищал населенные пункты от бандитов, боролся с преступниками на присоединенных территориях.

«Изымали оружие, ловили пособников ВСУ, частично были на переднем крае у линии обороны. Сейчас саратовский СОБР борется с преступностью на Донецком направлении. За последние полгода мы там задержали 200 преступников», – рассказал полицейский школьникам.

Активисты Движения Первых вручили Дмитрию Зотикову браслеты выживания, которые они изготовили специально для бойцов СОБР.