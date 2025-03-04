Саратовские студенты прошли интенсив по профессиональному развитию со Всероссийским проектом «Профразвитие»

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«Мы благодарим высшие учебные заведения и обучающихся Саратовской области за то, что первыми гостеприимно приняли наш проект. Рады были познакомиться и пообщаться с увлеченными молодыми специалистами региона, понять, какие боли есть у ребят, дать им советы по профессиональному росту. Надеюсь, что нашей команде удалось вдохновить молодежь на новые карьерные свершения!» – рассказала руководитель проекта «Профразвитие» Кристина Зорина.Региональный тур проекта «Профразвитие» прошел в трех высших учебных заведениях региона – Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г.Чернышевского, Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И.Вавилова и Саратовской государственной юридической академии. Встречи объединили юношей и девушек, желающих развиваться в карьере и вносить свой вклад в развитие страны.Проректор по молодежной политике и воспитательной работе Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского Антон Головченко отметил: «Сегодня особенно важно, чтобы студенты имели возможность получать практические знания и опыт у ведущих работодателей нашей страны. Такой подход не только поможет молодым специалистам выбрать правильный вектор профессионального развития, но и позволит работодателям выстроить систему трудоустройства в соответствии с запросами нового поколения кадров».На встрече команда Всероссийского проекта «Профразвитие» презентовала студентам карьерные сервисы, форматы и перспективы участия в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». После ребят ждала образовательная лекция «Где взять первыи‌ опыт работы?», на котором саратовские студенты узнали о различных способах поиска хороших вакансий и работодателей, прохождения собеседований и подготовки к ним.«Проект «Профразвитие» – это мощный инструмент для профессионального роста. Я увидел, как много возможностей открывается перед нами: от обучающих курсов до стажировок в крупных компаниях. Это вдохновляет! Теперь я четко понимаю, что хочу развиваться в сфере, на которой учусь, и планирую активно участвовать в проекте. Возможно, уже в ближайшее время я подам заявку на стажировку, чтобы получить реальный опыт и стать востребованным специалистом», – поделился впечатлениями о встрече студент 1 курса СГЮА Иван Гиясов.Свои знания о работе и карьере молодые специалисты продемонстрировали на интеллектуальной игре, а также создали карьерную карту желаний и наметили карьерный трек, прошли быстрые карьерные свидания и опробовали инновационную методику, помогающую молодым специалистам лучше понять свои профессиональные цели и стремления – карьерные медитации.