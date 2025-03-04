Новую единовременную выплату в 100 тысяч рублей для беременных студенток теперь можно оформить и в МФЦ Саратовской области

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Соответствующее постановление уже подписано.Получить единовременную выплату смогут беременные жительницы Саратовской области, которые обучаются в образовательных организациях региона на очной форме. Важно, что материальное положение и возраст будущей мамы не имеют значения. Решение принято в рамках реализации нового национального проекта «Семья», инициированного нашим Президентом Владимиром Путиным.Новая мера поддержки полагается тем студенткам, которые встали на учет в женскую консультацию с 1 января 2025 года. Поддержку смогут получить даже те, кто находится в академическом отпуске. Главное - обратиться за назначением после наступления срока беременности двенадцать недель. Чтобы максимально упростить процесс, принято решение о возможности оформления пособия не только через учреждения соцподдержки, но и многофункциональные центры.