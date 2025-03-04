В Саратовской области проживает более 7 тысяч почетных доноров

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В Саратовской области граждане, награжденные знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», а также имеющие статус Почетный донор Украины, Почетный донор Донецкой Народной Республики, Почетный донор Луганской Народной Республики, имеют право на ежегодную денежную выплату.Тем, кто состоял на учете в учреждении соцподдержки на 31.12.2024 года, выплата будет произведена в беззаявительном порядке не позднее 1 апреля текущего года.Гражданам, которым присвоено звание «Почетный донор России» в 2025 году, следует обратиться в учреждение социальной поддержки населения по месту регистрации или МФЦ с заявлением о назначении им ежегодной денежной выплаты не позднее 31.12.2025 года. Независимо от даты обращения выплата будет произведена им за весь год. Кроме того, оформить выплату удобно через Госуслуги https://esia.gosuslugi.ru.На сегодняшний день получателями ежегодной денежной выплаты значатся 7104 жителя региона.«С 1 января этого года лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», в том числе лица, ранее получившие знак «Почетный донор СССР», получат проиндексированную выплату. Ее размер составит 18207,64 рубля», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области Ольга Морозова.Напомним, нагрудным знаком «Почетный донор России» награждаются граждане, сдавшие безвозмездно:- цельную кровь 40 и более раз,- плазму 60 и более раз,- цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40,- цельную кровь менее 25 раз и плазму крови в общем количестве 60.