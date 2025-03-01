Герои среди нас: школьники и студенты Саратовской области стали участниками акции Общества «Знание»

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По всей стране прошли мероприятия Общества «Знание», приуроченные ко Дню защитника Отечества, основными темами которых стали сохранение исторической памяти, служение Отечеству и ответственность за его судьбу.Так, в Саратовской области участниками акции стали более 1500 студентов и школьников. Мероприятия прошли в Пугачевском, Дергачевском, Балаковском, Марксовском, Краснокутском, Новоузенском, Александрово-Гайском, Аркадакском, Ивантеевском, Калининском, Озинском, Петровском и Татищевском районах.На площадке Исторического мультимедийного парка «Россия — Моя история» прошла встреча с лекторами Общества «Знание» — военкорами Екатериной Сарайченко и Мариной Рыжковой, депутатом Саратовской областной Думы Юлией Литневской, социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества», участником СВО Дмитрием Лыгиным, заместителем руководителя по общественным проектам филиала «Защитники Отечества», ветераном боевых действий Андреем Семеновым.«Я убеждена, что, общаясь с настоящими героями СВО и ветеранами боевых действий, вы не только получите важные уроки, но и осознаете ценность каждого мгновения, проведенного в служении нашей Родине», — отметила министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина.«Для бойца очень важна поддержка тыла. Участники спецоперации всегда благодарны жителям Саратовской области за их посылки – это согревает не только тело, но и душу. Очень ценно для ребят также ощущать моральную поддержку. Солдаты ждут ваших писем, любую весточку из родного края. Особенно трогают детские рисунки и детские письма, от которых исходит столько детской доброты», — поделился Дмитрий Лыгин.Юлия Литневская познакомила участников с работой возглавляемого ею регионального отделения «Союза женщин России». Женсоветы всех районов области опекают семьи мобилизованных, используют все возможности для помощи: решают волнующие вопросы, организовывают мероприятия и дарят подарки для детей, организуют культурный досуг. Реготделение организует акции «Солдату – тепло материнских рук», «Ласточка солдату», «Одеяло доброты» для детей из ДНР и ЛНР, собирают гуманитарную помощь - на данный момент сформировано и отправлено «за ленточку» более 786 тонн гуманитарной помощи.Марина Рыжкова и Екатерина Сарайченко рассказали слушателям об особенностях профессии военного журналиста и специфике работы на СВО. Лекторы состоят в волонтёрской организации «Саратовская ассоциация Героев» с начала 2023 года и более 20 раз посетили зону СВО, в том числе линию боевого соприкосновения. Они не только освещают подвиги российских воинов в своих материалах, но и лично участвуют в доставке бойцам гуманитарной помощи из Саратовской области.Участниками мероприятия стали более 250 студентов и школьников региона. Они также познакомились с выставкой военно-исторического Клуба «Последний резерв» г. Энгельс, Саратовского Военного краснознаменного института федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Федерация армейского рукопашного боя региона и воспитанники спортивного центра «Титан» провели показательные выступления.«Именно на таких мероприятиях мы передаём нашим детям и молодёжи знания о подвиге тех, кто защищал нашу страну, формируя не только уважение к истории, но и стремление к служению Родине», — отметила директор регионального филиала Алина Анисимова.Также во время мероприятия состоялось подписание соглашения между Союзом ветеранов Саратовской области и Российским обществом «Знание».