Энгельсские волонтеры отправили на передовую 40 тонн гуманитарного груза
В городе Энгельсе Саратовской области участники «Боевого братства» отправили очередную партию гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции.
Волонтеры планируют посетить Херсонскую и Запорожскую области, ДНР, ЛНР. Помощь предназначена для 9 воинских подразделений.
В планах передать автомобиль «Нива», специальные технические средства РЭБ и связи, бензо- и электроинструменты, генераторы, отопители, строительные материалы.
Общий вес груза составляет почти 40 тонн, для его доставки задействованы многотоннажные грузовики и прицепы.