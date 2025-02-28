Энгельсские волонтеры отправили на передовую 40 тонн гуманитарного груза

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В городе Энгельсе Саратовской области участники «Боевого братства» отправили очередную партию гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции.Волонтеры планируют посетить Херсонскую и Запорожскую области, ДНР, ЛНР. Помощь предназначена для 9 воинских подразделений.В планах передать автомобиль «Нива», специальные технические средства РЭБ и связи, бензо- и электроинструменты, генераторы, отопители, строительные материалы.Общий вес груза составляет почти 40 тонн, для его доставки задействованы многотоннажные грузовики и прицепы.