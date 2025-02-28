28 Февраля 2025 ПЯТНИЦА
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16:00 | 27 февраля
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13:20 | 27 февраля
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Энгельсские волонтеры отправили на передовую 40 тонн гуманитарного груза

Новости
Энгельсские волонтеры отправили на передовую 40 тонн гуманитарного груза


В городе Энгельсе Саратовской области участники «Боевого братства» отправили очередную партию гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции.

Волонтеры планируют посетить Херсонскую и Запорожскую области, ДНР, ЛНР. Помощь предназначена для 9 воинских подразделений.

В планах передать автомобиль «Нива», специальные технические средства РЭБ и связи, бензо- и электроинструменты, генераторы, отопители, строительные материалы.

Общий вес груза составляет почти 40 тонн, для его доставки задействованы многотоннажные грузовики и прицепы.