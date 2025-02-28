Мининформ опубликовал рейтинг медиаактивности правительственных ведомств

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По данным Мининформа, исполнительные органы области в прошлом году организовали 635 пресс-мероприятий. Наиболее открытыми для СМИ признаны министерства культуры, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, труда и соцзащиты, образования, а также природных ресурсов и экологии.Ведомственные пресс-службы направили в адрес средств массовой информации более 6 тысяч пресс-релизов, содержащих социально значимую информацию и комментарии первых лиц. В десятку лидеров по этому показателю вошли министерства культуры, труда и соцзащиты, здравоохранения, экономического развития, спорта, транспорта и дорожного хозяйства, образования, сельского хозяйства, промышленности и энергетики, а также строительства и ЖКХ.Как отметил министр информации и массовых коммуникаций области Александр Колоколов, " треть подготовленных новостей попала в "Топ-Дзен", что свидетельствует о высоком интересе к ним со стороны как СМИ, так и жителей региона".В 2024 году при участии ведомств в эфир вышло более двух тысяч региональных телесюжетов, освещающих наиболее актуальные для жителей вопросы, находящиеся в сфере деятельности правительства области. Регион также привлек внимание федеральных СМИ, о чем свидетельствуют 79 сюжетов. Вся Россия узнала о производстве саратовского подсолнечного масла, уникальных свойствах ровенских арбузов "Холодок", особенностях приготовления саратовского калача и неповторимом звучании саратовской гармошки. Кроме того, регион посетили ведущие известных телепроектов, такие как "Повара на колесах", а трэвел-журналисты исследовали вольский лунный кратер.Органы исполнительной власти области продолжают наращивать присутствие в социальных медиа, стремясь к более тесному взаимодействию с жителями региона. Общий охват пользователей страниц министерств и ведомств достиг почти 360 тысяч подписчиков (на 1 января 2023 года – 308 тысяч подписчиков). Наиболее успешно работают в соцмедиа пресс-службы министерств здравоохранения, труда и соцзащиты, транспорта и дорожного хозяйства, образования и спорта.Тема реализации на территории области национальных проектов активно освещалась в СМИ и социальных сетях, собрав более 34 тысяч сообщений (по сравнению с 30 тысячами в 2023 году). Лидерами по продвижению в медиа хода и результатов реализации стали нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда", "Демография" и "Образование".Александр Колоколов обозначил приоритетные задачи на текущий год, подчеркнув, что информационные кампании будут сосредоточены не только на реализации нацпроектов и освещении инициатив Президента РФ, но и на региональных программах, финансируемых из областного бюджета. Особое внимание будет уделено мероприятиям, приуроченным к празднованию 80-летия Победы, Году защитника Отечества, теме проведения Специальной военной операции, поддержке бойцов и членов их семей, а также службе по контракту.Подводя итоги, можно отметить, что правительство Саратовской области демонстрирует стремление к повышению информационной открытости и эффективности взаимодействия с жителями региона. Однако, несмотря на достигнутые успехи, остается потенциал для дальнейшего совершенствования коммуникационной стратегии, в частности, более активного использования новых медиа-форматов и интерактивных платформ.