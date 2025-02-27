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Юные повара испекли саратовский калач

Новости
Юные повара испекли саратовский калач

26 февраля 2025 года в ГБОУ СО «Школа-интернат г. Хвалынска» состоялся мастер-класс по приготовлению традиционного саратовского калача. Мероприятие прошло в рамках образовательного проекта, реализуемого при поддержке Фонда Президентских грантов под руководством председателя регионального отделения ОГО Ассамблеи народов России, председателя Общественной палаты Саратовской области Бориса Шинчука. В рамках проекта воспитанников интерната обучаются специальности «повар русской кухни».
Доцент кафедры Технологии продуктов питания Вавиловского университета Мария Белова и технолог научно-технологической лаборатории Музея «Саратовский калач» Иван Сорокопудов поделились с воспитанниками интерната секретами изготовления уникального блюда – саратовского калача, которое некогда считалось визитной карточкой Саратова и подавалось даже к императорскому столу.
Кроме практических навыков, участники получили возможность узнать больше о богатой истории саратовского калача, начиная с его появления в XIX веке и заканчивая современными попытками возродить этот бренд. В частности, они узнали, что производство калача продолжалось даже в годы Великой Отечественной войны, подчеркивая значимость этого продукта для жителей региона.
Благодаря усилиям специалистов Вавиловского университета, сегодня существует версия калача, максимально приближенная к оригинальному рецепту. Участники мастер-класса смогли попробовать свои силы в приготовлении этого символичного блюда, завершив день дегустацией калача.
Этот проект является важным вкладом в сохранение традиций русской кухни и культурного наследия, а также способствует профессиональному развитию молодых людей, заинтересованных в карьере в сфере кулинарии.