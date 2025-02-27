В школе имени героя Советского Союза прошли памятные мерориятия

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Сегодня в МОУ «СОШ 43 имени героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова прошли памятные мероприятия - возложение цветов к памятному бюсту легендарного командующего ВДВ В.Ф.Маргелова, урок мужества с воспитанниками казачьих классов, посвященные Дню памяти подвига геройской 6-й роты 104 парашютно десантного полка Псковской девизии.С напутственными словами к ребятам обратились Депутат Саратовской городской Думы Синицын И.А., гвардии старшина ВДВ полковник полиции в отставке Чепурной А.В., Атаман окружного казачьего общества Саратовской области, участник специальной военной операции казачий полковник Фетисов А.В., участник контртеррористической операции на Северном Кавказе ( награжден медалья " За Отвагу " ) , участник специальной военной операции Стрябчев П.С. Память погибших десантников почтили минутой молчания.