27 Февраля 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:33 | 27 февраля
Юные повара испекли саратовский калач
19:03 | 27 февраля
В школе имени героя Советского Союза прошли памятные мерориятия
16:00 | 27 февраля
Прокурор Кировского района Саратова Анжелика Романова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-декана вуза
15:00 | 27 февраля
В марте у жителей области не будет длинных выходных
14:15 | 27 февраля
Саратов — лидер России по приросту складских площадей в 2024 году
13:20 | 27 февраля
Общественники Севастополя продолжают бороться за присвоение звания Почётного гражданина посмертно Юрию Лужкову
15:11 | 26 февраля
На федеральном канале показали саратовскую плантацию алоэ
14:00 | 26 февраля
Предпринимательница Надежда Шиловская не смогла обжаловать решение о передаче особняка в центре города в собственность региона
13:30 | 26 февраля
В Саратове прошло первое заседание регионального Клуба продюсеров
12:53 | 26 февраля
Седация и наркоз: комфортный шаг к здоровой улыбке ребёнка
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В школе имени героя Советского Союза прошли памятные мерориятия

Новости
В школе имени героя Советского Союза прошли памятные мерориятия

Сегодня в МОУ «СОШ 43 имени героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова прошли памятные мероприятия - возложение цветов к памятному бюсту легендарного командующего ВДВ В.Ф.Маргелова, урок мужества с воспитанниками казачьих классов, посвященные Дню памяти подвига геройской 6-й роты 104 парашютно десантного полка Псковской девизии.

В школе имени героя Советского Союза прошли памятные мерориятия

С напутственными словами к ребятам обратились Депутат Саратовской городской Думы Синицын И.А., гвардии старшина ВДВ полковник полиции в отставке Чепурной А.В., Атаман окружного казачьего общества Саратовской области, участник специальной военной операции казачий полковник Фетисов А.В., участник контртеррористической операции на Северном Кавказе ( награжден медалья " За Отвагу " ) , участник специальной военной операции Стрябчев П.С. Память погибших десантников почтили минутой молчания.

В школе имени героя Советского Союза прошли памятные мерориятия