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Прокурор Кировского района Саратова Анжелика Романова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-декана вуза

Новости
Прокурор Кировского района Саратова Анжелика Романова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-декана вуза

Он обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом лично в значительном размере и через посредника в крупном размере).

По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемый, занимая должность декана факультета магистратуры и аспирантуры Поволжского института Управления им. П.А. Столыпина - филиала ФГБОУ ВО "РАНХиГС" получил взятки в сумме 150 тыс. и 250 тыс. рублей за оказание содействия в зачислении двух студентов на обучение в ПИУ - филиала РАНХиГС без фактической проверки их знаний, а также за дальнейшее покровительство одного из них при сдаче зачётов и экзаменов, которые в силу своего должностного положения и служебных полномочий был способен совершить.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Саратов для рассмотрения по существу.