27 Февраля 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:33 | 27 февраля
Юные повара испекли саратовский калач
19:03 | 27 февраля
В школе имени героя Советского Союза прошли памятные мерориятия
16:00 | 27 февраля
Прокурор Кировского района Саратова Анжелика Романова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-декана вуза
15:00 | 27 февраля
В марте у жителей области не будет длинных выходных
14:15 | 27 февраля
Саратов — лидер России по приросту складских площадей в 2024 году
13:20 | 27 февраля
Общественники Севастополя продолжают бороться за присвоение звания Почётного гражданина посмертно Юрию Лужкову
15:11 | 26 февраля
На федеральном канале показали саратовскую плантацию алоэ
14:00 | 26 февраля
Предпринимательница Надежда Шиловская не смогла обжаловать решение о передаче особняка в центре города в собственность региона
13:30 | 26 февраля
В Саратове прошло первое заседание регионального Клуба продюсеров
12:53 | 26 февраля
Седация и наркоз: комфортный шаг к здоровой улыбке ребёнка
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В марте у жителей области не будет длинных выходных

Новости
В марте у жителей области не будет длинных выходных


8 марта в России отмечается Международный женский день, который является государственным праздником и выходным днем.

В этом году 8 Марта выпадает на субботу, однако, как и в случае с празднованием Дня защитника Отечества, дополнительного выходного дня не будет.

Это связано с тем, что выходной день за праздничную субботу 8 марта перенесен на 13 июня (пятницу), что сделает выходными на День России, который отмечается 12 июня, сразу четыре дня - с 12 по 15 июня включительно.

Обращаем внимание, что пятница, 7 марта, станет сокращенным на 1 час рабочим днем.