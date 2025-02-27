В марте у жителей области не будет длинных выходных

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8 марта в России отмечается Международный женский день, который является государственным праздником и выходным днем.В этом году 8 Марта выпадает на субботу, однако, как и в случае с празднованием Дня защитника Отечества, дополнительного выходного дня не будет.Это связано с тем, что выходной день за праздничную субботу 8 марта перенесен на 13 июня (пятницу), что сделает выходными на День России, который отмечается 12 июня, сразу четыре дня - с 12 по 15 июня включительно.Обращаем внимание, что пятница, 7 марта, станет сокращенным на 1 час рабочим днем.