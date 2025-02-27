Саратов — лидер России по приросту складских площадей в 2024 году

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Саратов занял лидирующие позиции в стране по динамике развития складской инфраструктуры в 2024 году. Согласно исследованию компании CORE.XP, прирост площадей в регионе составил рекордные 342%, что почти вдвое превысило показатели Тамбова (+227%), Омска (+147%) и других городов-лидеров. Этот рывок стал возможным благодаря реализации масштабных логистических проектов, которые уже сегодня меняют качество жизни жителей и укрепляют позиции региона как ключевого транспортно-распределительного узла Поволжья.Объём введённых в эксплуатацию складских площадей в России в 2024 году достиг своего максимума — 2,4 млн кв. метров. Саратовская область вошла в топ-5 регионов по объёмам завершённого строительства, обеспечив ввод 119 тыс. кв. метров современных объектов.Рост складской инфраструктуры напрямую отразится на качестве жизни жителей области. Уже в этом году сроки доставки товаров с маркетплейсов сократятся до одного дня.«Саратовская область превращается в логистический хаб федерального значения. Благодаря новым центрам Wildberries и Ozon наши жители получат ускоренную доставку товаров, а соседние регионы — оперативные поставки», — подчеркнул министр инвестиционной политики Александр Марченко.Также по итогам прошедшего года обеспеченность современными складами класса А в России выросла на 11%. Для Саратовской области это означает не только улучшение логистики, но и новые возможности для бизнеса.