27 Февраля 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:33 | 27 февраля
Юные повара испекли саратовский калач
19:03 | 27 февраля
В школе имени героя Советского Союза прошли памятные мерориятия
16:00 | 27 февраля
Прокурор Кировского района Саратова Анжелика Романова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-декана вуза
15:00 | 27 февраля
В марте у жителей области не будет длинных выходных
14:15 | 27 февраля
Саратов — лидер России по приросту складских площадей в 2024 году
13:20 | 27 февраля
Общественники Севастополя продолжают бороться за присвоение звания Почётного гражданина посмертно Юрию Лужкову
15:11 | 26 февраля
На федеральном канале показали саратовскую плантацию алоэ
14:00 | 26 февраля
Предпринимательница Надежда Шиловская не смогла обжаловать решение о передаче особняка в центре города в собственность региона
13:30 | 26 февраля
В Саратове прошло первое заседание регионального Клуба продюсеров
12:53 | 26 февраля
Седация и наркоз: комфортный шаг к здоровой улыбке ребёнка
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратов — лидер России по приросту складских площадей в 2024 году

Новости
Саратов — лидер России по приросту складских площадей в 2024 году


Саратов занял лидирующие позиции в стране по динамике развития складской инфраструктуры в 2024 году. Согласно исследованию компании CORE.XP, прирост площадей в регионе составил рекордные 342%, что почти вдвое превысило показатели Тамбова (+227%), Омска (+147%) и других городов-лидеров. Этот рывок стал возможным благодаря реализации масштабных логистических проектов, которые уже сегодня меняют качество жизни жителей и укрепляют позиции региона как ключевого транспортно-распределительного узла Поволжья.

Объём введённых в эксплуатацию складских площадей в России в 2024 году достиг своего максимума — 2,4 млн кв. метров. Саратовская область вошла в топ-5 регионов по объёмам завершённого строительства, обеспечив ввод 119 тыс. кв. метров современных объектов.

Рост складской инфраструктуры напрямую отразится на качестве жизни жителей области. Уже в этом году сроки доставки товаров с маркетплейсов сократятся до одного дня.

«Саратовская область превращается в логистический хаб федерального значения. Благодаря новым центрам Wildberries и Ozon наши жители получат ускоренную доставку товаров, а соседние регионы — оперативные поставки», — подчеркнул министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Также по итогам прошедшего года обеспеченность современными складами класса А в России выросла на 11%. Для Саратовской области это означает не только улучшение логистики, но и новые возможности для бизнеса.