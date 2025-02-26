На федеральном канале показали саратовскую плантацию алоэ
Съемочная группа телеканале НТВ подготовила репортаж о полезных свойствах алоэ. Журналисты телепрограммы "НашПотребНадзор" побывали на площадке учебно-научного производственного комплекса "Агроцентр" Вавиловского университета.
В теплицах вуза алоэ лекарственный произрастает на площади 2500 кв. метров и это делает плантации уникальными в стране. За минувший год здесь произвели более 25 тонн продукции.
"Саратовский климат очень подходит для выращивания алоэ в защищенном грунте. Алоэ не очень требовательно и засухоустойчиво. Таких плантаций, как у нас, больше нет нигде. Поэтому все отечественные препараты, содержащие экстракт алоэ, содержат нашу продукцию",
- поделился технолог Вавиловского университета Олег Отькало.
В теплицах вуза алоэ лекарственный произрастает на площади 2500 кв. метров и это делает плантации уникальными в стране. За минувший год здесь произвели более 25 тонн продукции.
"Саратовский климат очень подходит для выращивания алоэ в защищенном грунте. Алоэ не очень требовательно и засухоустойчиво. Таких плантаций, как у нас, больше нет нигде. Поэтому все отечественные препараты, содержащие экстракт алоэ, содержат нашу продукцию",
- поделился технолог Вавиловского университета Олег Отькало.