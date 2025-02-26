26 Февраля 2025 СРЕДА
Новости
15:11 | 26 февраля
На федеральном канале показали саратовскую плантацию алоэ
14:00 | 26 февраля
Предпринимательница Надежда Шиловская не смогла обжаловать решение о передаче особняка в центре города в собственность региона
13:30 | 26 февраля
В Саратове прошло первое заседание регионального Клуба продюсеров
12:53 | 26 февраля
Седация и наркоз: комфортный шаг к здоровой улыбке ребёнка
10:15 | 26 февраля
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09:21 | 26 февраля
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10:30 | 25 февраля
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Предпринимательница Надежда Шиловская не смогла обжаловать решение о передаче особняка в центре города в собственность региона

Новости
Вчера 12-й Арбитражный апелляционный суд отклонил её апелляционную жалобу, оставив предыдущее судебное решение без изменений. Эти данные содержатся в электронной картотеке судебных дел.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Саратовской области вынес решение по иску правительства области к индивидуальному предпринимателю Надежде Шиловской, матери предпринимателя Сергея Курихина.

Представители власти настаивали на признании права собственности области на данное здание, которое было построено по заказу Надежды Шиловской аффилированной Курихину компанией «Сарград» на территории земельного участка саратовского музея Константина Федина вместо запланированной галереи. Ранее, в 2022 году, решением суда было предписано снести это строение на улице Октябрьской в Саратове. Однако Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы на постановление о сносе.