Предпринимательница Надежда Шиловская не смогла обжаловать решение о передаче особняка в центре города в собственность региона

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В сентябре прошлого года Арбитражный суд Саратовской области вынес решение по иску правительства области к индивидуальному предпринимателю Надежде Шиловской, матери предпринимателя Сергея Курихина.Представители власти настаивали на признании права собственности области на данное здание, которое было построено по заказу Надежды Шиловской аффилированной Курихину компанией «Сарград» на территории земельного участка саратовского музея Константина Федина вместо запланированной галереи. Ранее, в 2022 году, решением суда было предписано снести это строение на улице Октябрьской в Саратове. Однако Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы на постановление о сносе.