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В Саратове прошло первое заседание регионального Клуба продюсеров

Новости
Вчера на площадке технопарка Саратов Диджитал состоялась первая встреча Клуба продюсеров. Это сообщество креативных предпринимателей, которое актуально для тех, кто ищет партнёров, заинтересован в продвижении своего продукта, обмене опытом и реализации междисциплинарных проектов.
В Саратове прошло первое заседание регионального Клуба продюсеров




О формате работы Клуба рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко: «Клуб продюсеров является для нас отличным инструментом создания сообщества креативных предпринимателей, его работу мы видим в двух форматах. Первый мы тестируем сегодня – это питч-сессия проектов, бизнес-идей, планов развития действующих бизнесов, в ходе которой участники Клуба могут высказывать свое мнение, давать советы, формировать партнерства. Результатом данной работы мы бы хотели видеть коллаборации при реализации проектов. Второй формат – это обсуждение факторов, препятствующих развитию конкретных индустрий».

Поделиться опытом в организации работы Клуба продюсеров прибыли эксперты Агентства стратегических инициатив – руководитель Клуба продюсеров ЦРКЭ АСИ Евгения Мирук и директор проектов ЦРКЭ АСИ Афанасий Саввин.

В Саратове прошло первое заседание регионального Клуба продюсеров

Участники презентовали проекты и рассказывали о существующих проблемах. Ведущие представители своих отраслей делились историями успеха и лучшими практиками, а также предлагали свою поддержку. Так, были представлены галерея и арт-пространство, виртуальные квесты на историческую тематику, школа онлайн-профессий, независимый театр и др. Каждый выступающий получил обратную связь и экспертную оценку проекта.

Евгения Мирук поблагодарила всех, кто принял участие в мероприятии: «Нам очень приятно видеть, что в Саратове есть столько интересных и даже уникальных проектов. Мы готовы вам помогать, чтобы вы становились успешными предпринимателями».

Планируется, что встречи Клуба продюсеров будут проходить регулярно. Чтобы стать участником сообщества, необходимо подать заявку на сайте https://креативный-саратов.рф/producers-club.