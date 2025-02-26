В Саратове прошло первое заседание регионального Клуба продюсеров
Вчера на площадке технопарка Саратов Диджитал состоялась первая встреча Клуба продюсеров. Это сообщество креативных предпринимателей, которое актуально для тех, кто ищет партнёров, заинтересован в продвижении своего продукта, обмене опытом и реализации междисциплинарных проектов.
О формате работы Клуба рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко: «Клуб продюсеров является для нас отличным инструментом создания сообщества креативных предпринимателей, его работу мы видим в двух форматах. Первый мы тестируем сегодня – это питч-сессия проектов, бизнес-идей, планов развития действующих бизнесов, в ходе которой участники Клуба могут высказывать свое мнение, давать советы, формировать партнерства. Результатом данной работы мы бы хотели видеть коллаборации при реализации проектов. Второй формат – это обсуждение факторов, препятствующих развитию конкретных индустрий».
Поделиться опытом в организации работы Клуба продюсеров прибыли эксперты Агентства стратегических инициатив – руководитель Клуба продюсеров ЦРКЭ АСИ Евгения Мирук и директор проектов ЦРКЭ АСИ Афанасий Саввин.
Участники презентовали проекты и рассказывали о существующих проблемах. Ведущие представители своих отраслей делились историями успеха и лучшими практиками, а также предлагали свою поддержку. Так, были представлены галерея и арт-пространство, виртуальные квесты на историческую тематику, школа онлайн-профессий, независимый театр и др. Каждый выступающий получил обратную связь и экспертную оценку проекта.
Евгения Мирук поблагодарила всех, кто принял участие в мероприятии: «Нам очень приятно видеть, что в Саратове есть столько интересных и даже уникальных проектов. Мы готовы вам помогать, чтобы вы становились успешными предпринимателями».
Планируется, что встречи Клуба продюсеров будут проходить регулярно. Чтобы стать участником сообщества, необходимо подать заявку на сайте https://креативный-саратов.рф/producers-club.
О формате работы Клуба рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко: «Клуб продюсеров является для нас отличным инструментом создания сообщества креативных предпринимателей, его работу мы видим в двух форматах. Первый мы тестируем сегодня – это питч-сессия проектов, бизнес-идей, планов развития действующих бизнесов, в ходе которой участники Клуба могут высказывать свое мнение, давать советы, формировать партнерства. Результатом данной работы мы бы хотели видеть коллаборации при реализации проектов. Второй формат – это обсуждение факторов, препятствующих развитию конкретных индустрий».
Поделиться опытом в организации работы Клуба продюсеров прибыли эксперты Агентства стратегических инициатив – руководитель Клуба продюсеров ЦРКЭ АСИ Евгения Мирук и директор проектов ЦРКЭ АСИ Афанасий Саввин.
Участники презентовали проекты и рассказывали о существующих проблемах. Ведущие представители своих отраслей делились историями успеха и лучшими практиками, а также предлагали свою поддержку. Так, были представлены галерея и арт-пространство, виртуальные квесты на историческую тематику, школа онлайн-профессий, независимый театр и др. Каждый выступающий получил обратную связь и экспертную оценку проекта.
Евгения Мирук поблагодарила всех, кто принял участие в мероприятии: «Нам очень приятно видеть, что в Саратове есть столько интересных и даже уникальных проектов. Мы готовы вам помогать, чтобы вы становились успешными предпринимателями».
Планируется, что встречи Клуба продюсеров будут проходить регулярно. Чтобы стать участником сообщества, необходимо подать заявку на сайте https://креативный-саратов.рф/producers-club.