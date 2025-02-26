«Сделано в России»: 80 компаний из 30 регионов РФ представили свою продукцию на фестивале-ярмарке в Абу-Даби

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В городе Абу-Даби прошла фестиваль-ярмарка «Сделано в России». При поддержке Российского экспортного центра в столице ОАЭ свою продукцию представили 80 производителей из 30 регионов России.Около половины компаний представили на ярмарке продукты питания. Для посетителей ярмарки организованы дегустации и мастер-классы по приготовлению национальных арабских и русских блюд из российских продуктов.Кроме того, на прилавках ярмарки можно было найти косметику и парфюмерию от 13 брендов в специальном бьюти-корнере, а также приобрести сувенирную продукцию и одежду.Посетители также могли посетить детскую игровую площадку, оценить световые фигуры, для любителей активного отдыха работала VR-зона.В течение ярмарки бизнесмены провели переговоры с потенциальными партнерами, в числе которых дистрибьюторы и трейдеры, отраслевые ведомства, деловые ассоциации, представители свободных экономических зон ОАЭ.Кроме того, жители и гости Абу-Даби смогли увидеть выступления творческих коллективов из России, посетить показы мультфильмов от отечественных студий, а также ознакомиться с работами цифровых художников на выставке Digital Art Russia от платформы Простор от VK.