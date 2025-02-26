Более 4 млрд рублей получил малый и средний бизнес Саратовской области под зонтичные поручительства

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В целом по России предприниматели привлекли 470 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Финансовую поддержку получили более 38 тыс. предпринимателей.По объему привлеченного финансирования МСП при помощи «зонтичных» поручительств среди отраслей экономики в лидерах обрабатывающие производства (106,4 млрд руб.), инфраструктурное строительство (48,9 млрд руб.), транспортировка и хранение (34,8 млрд руб.), научно-техническая деятельность (17 млрд руб.), информация и связь (16,1 млрд руб.), сельское хозяйство (15,4 млрд руб.), гостиницы и общепит (12,1 млрд руб.).«Количество компаний и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в виде «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, выросло вдвое по сравнению с 2023 годом и достигло 38 тысяч. Причем, более 92% выдач пришлось на микро и малый бизнес, которому труднее всего привлечь заемное финансирование из-за отсутствия залогов», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В топ отраслей по приросту количества получателей поддержки в 2024 году по сравнению с 2023 вошли сфера услуг (215%), культура и спорт (200%), гостиницы и общепит (145%), транспортировка и хранение (137%).Механизм «зонтичных» поручительств был запущен с Минэкономразвития в конце 2021 года по поручению Президента в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» и за это время доказал свою эффективность. С его помощью малый и средний бизнес привлек около 1 трлн рублей финансирования на развитие своего дела. В 2025 году реализация программы будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».«Зонтичный» механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.