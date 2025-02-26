Жителей Саратовской области приглашают стать амбассадорами Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

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В преддверии старта пятого юбилейного сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявляется набор креативных авторов контента, которые будут официальными представителями первого в России образовательного проекта для блогеров.Чтобы стать амбассадором и представлять проект на всероссийских и международных событиях, делиться опытом и поддерживать блогеров в новом конкурсном сезоне жителям Саратовской области необходимо до 11 марта включительно подать заявку на сайте.Подать заявку на участие в программе амбассадоров смогут талантливые авторы полезного контента. Важное условие – возраст старше 18 лет и активный блог, в котором более пяти тысяч подписчиков в одной из социальных сетей, разрешенной на территории России. Участие в амбассадорской программе осуществляется на конкурсной основе. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету, рассказав о своей блогерской карьере, пройти тестирование и снять видеоприветствие, а дальше – ждать творческое задание от команды проекта. Регистрация проходит на цифровой платформе «Россия – страна возможностей». Имена амбассадоров будут объявлены в апреле.Амбассадоры проекта «ТопБЛОГ» 2025 года получат дополнительные возможности для профессионального роста и развития, создания крупных коллабораций и организации совместных блогерских проектов, будут приглашаться в пресс-туры и закрытые мероприятия от партнеров проекта и ведущих российских социальных сетей, а также участвовать в качестве спикеров и экспертов на молодежных и медиасобытиях регионального, федерального и международного масштабов. В конце года самые активные амбассадоры будут приглашены на главное событие сезона «ТопБЛОГ» – масштабный медиафорум.