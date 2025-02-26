Предприятия Саратовской области смогут вернуть до 200 миллионов рублей затрат на экспорт
В пятницу, 28 февраля, начнется прием заявок на компенсацию затрат экспортеров на транспортировку промышленной продукции. Об этом сообщает Минпромторг РФ.
В этом году предоставление господдержки осуществляется по результатам конкурса, исходя из заявленных компаниями показателей результативности по наращиванию экспортных поставок.
Бизнес сможет компенсировать до 60% затрат на транспортировку промпродукции за рубеж за исключением недружественных стран. Предельный размер компенсации на одну компанию составит 200 миллионов рублей, но не должен превышать 11% стоимости поставленной продукции.