Предприятия Саратовской области смогут вернуть до 200 миллионов рублей затрат на экспорт

просмотров: 160

В пятницу, 28 февраля, начнется прием заявок на компенсацию затрат экспортеров на транспортировку промышленной продукции. Об этом сообщает Минпромторг РФ.В этом году предоставление господдержки осуществляется по результатам конкурса, исходя из заявленных компаниями показателей результативности по наращиванию экспортных поставок.Бизнес сможет компенсировать до 60% затрат на транспортировку промпродукции за рубеж за исключением недружественных стран. Предельный размер компенсации на одну компанию составит 200 миллионов рублей, но не должен превышать 11% стоимости поставленной продукции.