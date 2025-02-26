В театре драмы готовится премьера в честь 80-летия Великой Победы

просмотров: 148

В преддверии 80-летия Великой Победы в Саратовском академическом театре драмы имени И. А. Слонова пройдет премьера спектакля «Судьба человека».В основе постановки лежит рассказ Михаила Шолохова, повествующий о силе духа и стойкости человека, переживающего ужасы войны.Режиссёр-постановщик Мария Шиманская создала образ солдата, который, несмотря на все тяготы и лишения, остаётся человеком с открытым сердцем.Актёры театра Валерий Малинин, Марина Абраменко и Сергей Ванин активно участвуют в создании спектакля.Художник-постановщик Екатерина Малинина создала атмосферу, которая дополняет текст и позволяет зрителю погрузиться в мир, где разыгрываются судьбы людей в условиях войны.Каждый элемент постановки был тщательно продуман, чтобы подчеркнуть боль и надежду, которые сохранились в сердцах тех, кто пережил оккупацию и разруху.Премьера спектакля «Судьба человека» состоится 1 марта 2025 года.