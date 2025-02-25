25 Февраля 2025 ВТОРНИК
Новости
17:51 | 24 февраля
Команды ПФО вступили в борьбу за призы "Туриады - 2025"
12:17 | 24 февраля
Под Саратовом изучали кулинарное наследие русских классиков
08:25 | 23 февраля
Под шквальным огнем противника оказал помощь и спас раненных бойцов
09:28 | 22 февраля
В неравном бою выполнил задачу и выбил противника
18:30 | 21 февраля
Саратовские врачи-педиатры проводят диспансеризацию абхазских детей
18:08 | 21 февраля
В Саратове отметили Международный день родного языка
15:24 | 21 февраля
Прикрыл товарищей, несмотря на ранение
14:59 | 21 февраля
Казачата показали свою удаль и смекалку
14:41 | 21 февраля
По факту избиения ветерана-инвалида начата доследственная проверка
12:30 | 21 февраля
Саратовские спортсмены отправились на международный Кубок равноапостольного Николая Японского
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Команды ПФО вступили в борьбу за призы "Туриады - 2025"

Новости
Команды ПФО вступили в борьбу за призы "Туриады - 2025"

В Самарской области с 18 по 22 февраля прошло Первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди юношей/девушек (14-15 лет) и юниоров/юниорок (16-21 год).

Его результаты будут учитываться в общекомандном зачете 12-го окружного спортивно-туристского лагеря «Туриада», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. В мае он традиционно пройдет в городе Хвалынске Саратовской области.

В соревнованиях приняли участие 236 спортсменов из 14 регионов округа. Выявляли лучших как в личном, так и командном зачётах. Саратовскую область, спустя несколько лет перерыва, представили 10 атлетов.

Победителем среди юношей и девушек стала команда Удмуртской Республики, среди юниоров – команда Республики Марий Эл.