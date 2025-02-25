Команды ПФО вступили в борьбу за призы "Туриады - 2025"

просмотров: 161

В Самарской области с 18 по 22 февраля прошло Первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди юношей/девушек (14-15 лет) и юниоров/юниорок (16-21 год).Его результаты будут учитываться в общекомандном зачете 12-го окружного спортивно-туристского лагеря «Туриада», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. В мае он традиционно пройдет в городе Хвалынске Саратовской области.В соревнованиях приняли участие 236 спортсменов из 14 регионов округа. Выявляли лучших как в личном, так и командном зачётах. Саратовскую область, спустя несколько лет перерыва, представили 10 атлетов.Победителем среди юношей и девушек стала команда Удмуртской Республики, среди юниоров – команда Республики Марий Эл.