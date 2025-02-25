25 Февраля 2025 ВТОРНИК
Новости
17:51 | 24 февраля
Команды ПФО вступили в борьбу за призы "Туриады - 2025"
12:17 | 24 февраля
Под Саратовом изучали кулинарное наследие русских классиков
08:25 | 23 февраля
Под шквальным огнем противника оказал помощь и спас раненных бойцов
09:28 | 22 февраля
В неравном бою выполнил задачу и выбил противника
18:30 | 21 февраля
Саратовские врачи-педиатры проводят диспансеризацию абхазских детей
18:08 | 21 февраля
В Саратове отметили Международный день родного языка
15:24 | 21 февраля
Прикрыл товарищей, несмотря на ранение
14:59 | 21 февраля
Казачата показали свою удаль и смекалку
14:41 | 21 февраля
По факту избиения ветерана-инвалида начата доследственная проверка
12:30 | 21 февраля
Саратовские спортсмены отправились на международный Кубок равноапостольного Николая Японского
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Под Саратовом изучали кулинарное наследие русских классиков

Новости
Под Саратовом изучали кулинарное наследие русских классиков


В школе-интернате г.Хвалынска продолжается образовательный проект Саратовского регионального отделения общественно-государственной организации Ассамблеи народов России.

Под руководством председателя регионального отделения Ассамблеи, председателя Общественной палаты Саратовской области Бориса Шинчука воспитанников интерната обучают на поваров русской кухни. Занятия проходят в стенах интерната на новом современном оборудовании благодаря поддержке Фонда Президентских грантов.

На минувшей неделе проведен мастер-класс со средней группой воспитанников. Ребята изучали рецепты из классической русской литературы, в том числе кулинарное наследие Ивана Андреевича Крылова.

"Мы приготовили картофельный рулет с курицей, луком и морковью, запеченный под сметанной шапкой, подали его со сметанным соусом со свежей зеленью, рубленым соленым огурцом и чесноком. Напиток в этот раз был самым необычным - прозрачный куриный бульон, томленый с зеленью и пряностями. Необычно и очень вкусно! Ну и, конечно, любимые колобки - пончики с сахарной пудрой, ароматные, хрустящая сахарная корочка скрывает нежнейшее тесто. Юные повара первыми снимали пробу и были в восторге", - поведали наставники-повара. - "Время простых блюд мы завершили, каждое новое занятие становится интереснее и сложней. "Литературные" рецепты пришлись по душе всем воспитанникам интерната, которых мы угощали лакомствами и рассказывали истории их создания".