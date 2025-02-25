Под Саратовом изучали кулинарное наследие русских классиков

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В школе-интернате г.Хвалынска продолжается образовательный проект Саратовского регионального отделения общественно-государственной организации Ассамблеи народов России.Под руководством председателя регионального отделения Ассамблеи, председателя Общественной палаты Саратовской области Бориса Шинчука воспитанников интерната обучают на поваров русской кухни. Занятия проходят в стенах интерната на новом современном оборудовании благодаря поддержке Фонда Президентских грантов.На минувшей неделе проведен мастер-класс со средней группой воспитанников. Ребята изучали рецепты из классической русской литературы, в том числе кулинарное наследие Ивана Андреевича Крылова."Мы приготовили картофельный рулет с курицей, луком и морковью, запеченный под сметанной шапкой, подали его со сметанным соусом со свежей зеленью, рубленым соленым огурцом и чесноком. Напиток в этот раз был самым необычным - прозрачный куриный бульон, томленый с зеленью и пряностями. Необычно и очень вкусно! Ну и, конечно, любимые колобки - пончики с сахарной пудрой, ароматные, хрустящая сахарная корочка скрывает нежнейшее тесто. Юные повара первыми снимали пробу и были в восторге", - поведали наставники-повара. - "Время простых блюд мы завершили, каждое новое занятие становится интереснее и сложней. "Литературные" рецепты пришлись по душе всем воспитанникам интерната, которых мы угощали лакомствами и рассказывали истории их создания".