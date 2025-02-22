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Саратовские врачи-педиатры проводят диспансеризацию абхазских детей

Новости
Саратовские врачи-педиатры проводят диспансеризацию абхазских детей


С 19 февраля по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко в Абхазии начала работу саратовская бригада детских врачей. В медицинскую бригаду включены 12 востребованных на территории республики высококвалифицированных опытных специалистов - педиатр, детский хирург, уролог, кардиолог, акушер – гинеколог, окулист, невролог, детский психиатр, врач УЗИ диагностики, ЛОР, травматолог-ортопед, эндокринолог.

Возглавила бригаду заведующая детской поликлиникой Саратовской областной детской клинической больницы, опытный врач-педиатр Елена Любимова. Бригада под ее руководством уже показала слаженную работу при проведении профилактических медицинских осмотров на новых территориях в Луганской области. Саратовская бригада дополнительно привезла в Абхазию современный 12-канальный ЭКГ аппарат, позволяющий расшифровывать ЭКГ, УЗИ аппарат.

Дети комплексно осматриваются врачами, проводится забор анализов, ЭКГ, скрининг-УЗИ, даются рекомендации по последующему наблюдению и лечению. Уже в первый день работы двоим детям рекомендовано плановое хирургическое лечение, троим - дообследование в условиях стационара.

«Саратовские врачи принимают участие в масштабной медицинской акции по обследованию детей республики, которая продлится до конца мая. Это важное направление взаимодействия с соседним государством в сфере здравоохранения. В диспансеризации также принимают участие педиатры из других регионов. Врачи отмечают гостеприимство абхазского населения и доброжелательное отношение», - поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.