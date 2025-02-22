22 Февраля 2025 СУББОТА
Новости
18:30 | 21 февраля
Саратовские врачи-педиатры проводят диспансеризацию абхазских детей
18:08 | 21 февраля
В Саратове отметили Международный день родного языка
15:24 | 21 февраля
Прикрыл товарищей, несмотря на ранение
14:59 | 21 февраля
Казачата показали свою удаль и смекалку
14:41 | 21 февраля
По факту избиения ветерана-инвалида начата доследственная проверка
12:30 | 21 февраля
Саратовские спортсмены отправились на международный Кубок равноапостольного Николая Японского
12:18 | 21 февраля
Просьба жителей Алгая выполнена - местные школы перейдут на 5-дневку
16:30 | 20 февраля
Экологи отмечают, что состояние воздуха в Саратове в пределах нормы
15:27 | 20 февраля
На маршруте № 9 технический трамвай начал проверку рельсов и контактной сети
14:30 | 20 февраля
В школы Алгайского района закупят новые учебники
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове отметили Международный день родного языка

Новости
В Саратове отметили Международный день родного языка


20 февраля в Саратове прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню родного языка. Участниками лекций Российского общества «Знание» стали представители городской думы.

Секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Олег Янковский провел для участников лекцию «Вотум (не)доверия: правильная речь как мерило всего».

В своем выступлении он обратил внимание на распространенные ошибки в речи, свойственные как во внеслужебном общении, так и в официальных документах. Лектор подчеркнул, что правильная речь не только способствует ясному и точному выражению мыслей, но также формирует доверие и уважение к говорящему со стороны коллег и граждан. Он привел в пример слова А.Н. Толстого: «Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно».

«Отучившись в школе, взрослые продолжают активно использовать язык, но знания о его нормах и правилах постепенно утрачиваются или устаревают. В то же время взрослые подают пример своим детям, родным и коллегам, поэтому важно, чтобы бережное отношение к языку и грамотная речь стали этим хорошим примером, образцом для подражания», — подчеркнул Олег Янковский.

Лектор на примерах продемонстрировал практические рекомендации по преодолению этих ошибок, дал советы, которые помогут развить навык правильного речевого оформления, а также акцентировал внимание на важности постоянного обучения и самосовершенствования в области лексики и грамматики.