В Саратове отметили Международный день родного языка

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20 февраля в Саратове прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню родного языка. Участниками лекций Российского общества «Знание» стали представители городской думы.Секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Олег Янковский провел для участников лекцию «Вотум (не)доверия: правильная речь как мерило всего».В своем выступлении он обратил внимание на распространенные ошибки в речи, свойственные как во внеслужебном общении, так и в официальных документах. Лектор подчеркнул, что правильная речь не только способствует ясному и точному выражению мыслей, но также формирует доверие и уважение к говорящему со стороны коллег и граждан. Он привел в пример слова А.Н. Толстого: «Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно».«Отучившись в школе, взрослые продолжают активно использовать язык, но знания о его нормах и правилах постепенно утрачиваются или устаревают. В то же время взрослые подают пример своим детям, родным и коллегам, поэтому важно, чтобы бережное отношение к языку и грамотная речь стали этим хорошим примером, образцом для подражания», — подчеркнул Олег Янковский.Лектор на примерах продемонстрировал практические рекомендации по преодолению этих ошибок, дал советы, которые помогут развить навык правильного речевого оформления, а также акцентировал внимание на важности постоянного обучения и самосовершенствования в области лексики и грамматики.