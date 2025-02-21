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По факту избиения ветерана-инвалида начата доследственная проверка

Новости
По сообщению "Взгляд-инфо", вчера в Энгельсской школе был жестоко избит ветеран-инвалид Антон Коршенников. Инцидент произошел на глазах у учеников сразу после Урока мужества.

Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщила супруга потерпевшего Юлия.

"Во второй половине дня в одном из общеобразовательных учреждений Энгельса Коршенников проводил Урок мужества, организованный районным отделением "Боевого Братства".

34-летний прапорщик Коршенников - ветеран боевых действий на Донбассе и в Сирии.

Получил тяжелые ранения при выполнении боевого задания, став инвалидом, что не позволило ему принять участие в СВО. Воспитывает двух детей шести лет и пяти месяцев.

По словам жены потерпевшего, после урока Антон обратил внимание на неадекватного отца одного из учеников.

Этот гражданин в присутствии детей грубил двум молодым женщинам – сотрудницам учреждения, которые собирались вести учеников на возложение цветов к школьному мемориалу.

Коршенников сделал ему замечание. В ответ агрессор сбил ветерана-инвалида с ног и начал избивать лежачего. И все это на глазах у плачущих ребят, которые только что были на Уроке мужества.

Антон из-за состояния здоровья не мог оказать сопротивление нападавшему. На место событий приехали "скорая" и полиция. У Коршенникова - перелом носа, оскольчатый перелом глазницы, повреждение челюсти, травмы головы. Его доставили в нейрохирургическое отделение Энгельсской городской больницы №1. Нападавший пока не задержан.

В региональном СУ СКР сообщили о начале доследственной проверки по данному факту. Установлена личность нападавшего. Им оказался 47-летний житель Энгельса,"- говорится на сайте издания.


Председатель "Боевого братства"
прокомментировал инцидент в Энгельсской школе

"Инцидент, произошедший в Энгельсской школе, где неадекватный человек избил ветерана, участника СВО, вызывает глубокое возмущение и не может быть оставлен без внимания.
В год 80-летия Победы, в Год Защитника Отечества, когда мы особенно чтим память тех, кто отстоял нашу свободу, подобное поведение не только аморально, но и цинично. Ветераны, прошедшие через ужасы войны, заслуживают уважения, а не насилия.
Я убежден, что проявление насилия на глазах у детей недопустимо ни в каком случае! Особенно, когда было проведено такое важное для нас всех, а особенно для детей, патриотическое мероприятие – урок мужества.
Правоохранительные органы обязаны тщательно разобраться в этом вопиющем случае, дать правовую оценку ситуации и привлечь виновного к ответственности. Такие инциденты недопустимы, и общество должно сделать всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторялось",-
подчеркнул Сергей Климентьевич Авезниязов, председатель Саратовского областного отделения «Боевое братство», заместитель Председателя Общественной палаты Саратовской области.

Общественники требуют справедливого расследования и наказания


Дмитрий Павлович Лыгин, Председатель «Союза Отцов» в Саратове и Саратовской области:

- Ситуация с жестоким избиением ветерана СВО в Энгельсе - это недопустимое и вопиющее поведение со стороны неадекватного гражданина. Ветераны, особенно такие, как Антон Коршенников – настоящие герои, которые защищали нашу страну. Вся ситуация, произошедшая на Уроке мужества, является не только моральным преступлением, но и преступлением перед теми, кто отдал свои силы и здоровье ради безопасности нашей страны. Особенно кощунственно этот поступок выглядит в преддверии Дня защитника Отчества. Я уверен, что правоохранительные органы разберутся в этом инциденте и дадут должную оценку действиям нападавшего. Ожидаем, что справедливость будет восстановлена, и такие действия не останутся безнаказанными.

Денис Владимирович Чалов, Председатель Энгельсского местного отделения «Боевое Братство»:

- В одном из образовательных учреждений города Энгельса произошел вопиющий случай – нападение на ветерана боевых действий на Донбассе и в Сирии, который проводил там Урок Мужества в преддверии Дня защитника Отечества. В результате нападения мужчина получил серьезные травмы.
Считаю такое поведение не допустимым, оно неприемлемо и противоречит не только нормам права, но и морали. Особенно страшно, что свидетелями этого преступления стали дети, которые буквально пару минут назад общались с ветераном о мужестве, героизме и патриотизме.
Мы должны помнить, что даже в условиях разногласий или эмоциональных споров мы обязаны сохранять уважение друг к другу, искать пути диалога, а не применять физическое насилие.