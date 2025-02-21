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Саратовские спортсмены отправились на международный Кубок равноапостольного Николая Японского

Новости
Саратовские спортсмены отправились на международный Кубок равноапостольного Николая Японского


С 20 по 24 февраля в подмосковном спортивном комплексе «Арена Мытищи» пройдёт III Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского».

В этом году фестиваль объединит более 4,5 тыс. спортсменов (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) в возрасте от 10 лет и старше из более чем 60 регионов России и 7 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее к министру спорта области Олегу Дубовенко обратились представители Епархии с просьбой о поддержке саратовских спортсменов. Предложение было одобрено, и теперь десять спортсменов из Саратова будут представлять область на соревнованиях в дисциплине боевое самбо.