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Просьба жителей Алгая выполнена - местные школы перейдут на 5-дневку

Новости
Просьба жителей Алгая выполнена - местные школы перейдут на 5-дневку


В Александрово-Гайском районе состоялась встреча с представителями родительских комитетов школ. В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы, касающиеся образовательного процесса и состояния школьных учреждений. На вопросы жителей ответили сенатор Совета Федерации Валерий Радаев, глава муниципального района Сергей Зюзин и заместитель министра образования Людмила Григорьева.

Одним из ключевых вопросов стало обсуждение ремонта школ. В этом году в рамках регионального проекта в школе № 3 будет проведен ремонт спортивного зала и отопления, также выделены средства на закупку оборудования в школьный музей. Людмила Александровна отметила, что ремонтные работы будут проводиться поэтапно, начиная с наиболее нуждающихся объектов. Кроме того, было принято решение о переводе школ №3 и №1 на пятидневный режим работы с 1 сентября 2025 года, что позволит ученикам больше отдыхать и лучше усваивать учебный материал.

Особое внимание было уделено вопросам привлечения молодых кадров в образовательные учреждения. Заместитель министра образования подробно рассказала о разработанных программах поддержки молодых специалистов.

В рамках федерального и регионального проектов в район дополнительно приехали работать 4 педагога. В этом году район также примет участие в данных проектах, благодаря которым в школы планируется трудоустроить учителя истории и обществознания, иностранного языка и математики.