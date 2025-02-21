Экологи отмечают, что состояние воздуха в Саратове в пределах нормы

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В связи с этим специалисты министерства природных ресурсов и экологии области сегодня проводят выездное обследование территории Саратова в Кировском, Октябрьском, Волжском, Фрунзенском и Заводском районах.По данным Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 19 по 20 февраля предельно допустимых концентраций, а также случаев высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения воздуха в Саратове не фиксировалось, а уровень загрязнения характеризуется, как низкий."По поводу жалоб на качество воздуха, могу сказать, что неприятный запах - это запах и все, - отмечает руководитель регионального отделения Российского экологического общества по Саратовской области Юрий Бажуткин. – Достоверной информацией могут служить только результаты измерений показателей в воздухе, сделанные специалистами Росгидромета. Они отмечают, что состояние городского воздуха остается в пределах нормы".