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В Алгае юные электромонтеры будут сдавать экзамены в родном лицее

Новости
В Алгае юные электромонтеры будут сдавать экзамены в родном лицее


В Александрово-Гайском политехническом лицее прошла встреча с работниками учреждения для обсуждения планов развития. Во встрече приняли участие сенатор Совета Федерации Валерий Радаев, глава муниципального района Сергей Зюзин и заместитель министра образования области Людмила Григорьева.

Основной темой обсуждения стало дальнейшее развитие образовательного учреждения, подготовка квалифицированных кадров для региональной экономики и улучшение социальной инфраструктуры муниципального района.

Людмила Григорьева подчеркнула важность взаимодействия между образовательными организациями и отметила, что современные образовательные программы должны учитывать потребности рынка труда и готовить специалистов, востребованных в различных отраслях.

«Сейчас на базе учреждения успешно работает юношеская автошкола и уже в ближайшее время будет аккредитована площадка для сдачи выпускного демо-экзамена по специальности «электромотаж». У ребят появится возможность сдавать выпускные квалификационные экзамены в своем родном районе», – отметила замминистра.