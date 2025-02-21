В Алгае юные электромонтеры будут сдавать экзамены в родном лицее

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В Александрово-Гайском политехническом лицее прошла встреча с работниками учреждения для обсуждения планов развития. Во встрече приняли участие сенатор Совета Федерации Валерий Радаев, глава муниципального района Сергей Зюзин и заместитель министра образования области Людмила Григорьева.Основной темой обсуждения стало дальнейшее развитие образовательного учреждения, подготовка квалифицированных кадров для региональной экономики и улучшение социальной инфраструктуры муниципального района.Людмила Григорьева подчеркнула важность взаимодействия между образовательными организациями и отметила, что современные образовательные программы должны учитывать потребности рынка труда и готовить специалистов, востребованных в различных отраслях.«Сейчас на базе учреждения успешно работает юношеская автошкола и уже в ближайшее время будет аккредитована площадка для сдачи выпускного демо-экзамена по специальности «электромотаж». У ребят появится возможность сдавать выпускные квалификационные экзамены в своем родном районе», – отметила замминистра.