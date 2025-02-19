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Алгайское здравоохранение ждёт интенсивное развитие

Новости
Алгайское здравоохранение ждёт интенсивное развитие


В ходе встречи с жителями Алгайского района заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер рассказал о запланированных преобразованиях в районной больнице.

Денис Александрович отметил, что в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2026-2030 годы предусмотрены масштабные преобразования, а именно капитальный ремонт лечебного корпуса, поликлиники и главного корпуса. В настоящее время проект проходит процедуру согласования в Министерстве здравоохранения РФ.

Планируется установка модульных конструкций ФАП в селах Луков Кордон и Канавка. В лечебное учреждение продолжает поступать различное оборудование, в том числе и тяжелое. ФАПы оснащаются новыми аппаратами ЭКГ, у которых есть возможность сразу передавать данные кардиограммы в телемедицинскую информационную систему – для удаленного консультирования. Все это позволяет оказывать квалифицированную медицинскую помощь на местах, не выезжая в областной центр.

Алгайское здравоохранение ждёт интенсивное развитие

Обсуждался один из насущных вопросов – это укомплектованность больницы кадрами, имеется потребность во врачах. «Здесь видны перспективы – по целевым направлениям от района в СГМУ обучается 24 человека, по программам специалитета 23 студента, в ординатуре – один, в медицинском колледже еще один студент. В 2024 году на работу прибыл один студент-целевик. По программе «Земский врач»/»Земский фельдшер» трудоустроено семь врачей и медицинская сестра ФАП с получением единовременной выплаты. Благодаря мерам поддержки кадровый голод преодолим, задел на будущее имеется!», – отметил Грайфер.

По его словам все существующие региональные и федеральные меры поддержки направлены на то, чтобы даже в отдаленных районах области система здравоохранения работала без сбоев, в том числе и с профилактической целью, могла оказывать квалифицированную медицинскую помощь на месте, а в экстренных случаях, например, таких, как острые сосудистые катастрофы имела возможность оперативно доставить пациента для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.