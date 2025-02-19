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Саратовские школьники готовятся принять участие в исторической игре «1418»

Новости
Саратовские школьники готовятся принять участие в исторической игре «1418»



Международная историческая интеллектуальная игра проводится пятый год подряд по инициативе «Волонтеров Победы» при поддержке партии «Единая Россия»

Патриотическая игра посвящена героическому подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в онлайн-игре «1418» принимают участие тысячи школьников и студентов Саратовской области. В этом году она состоится 20 марта.
Проверить свои знания истории Великой Отечественной войны могут все желающие из любой точки мира в возрасте от 14 до 18 лет, собрав команду единомышленников. Расписание игры и регистрация уже доступны на сайте игра-1418.рф (https://xn---1418-3veu3bze.xn--p1ai/).
«Мы приглашаем вас присоединиться к исторической интеллектуальной игре «1418», где знания становятся ключом к победе, а командный дух ведет к новым открытиям! Знать прошлое - значит понимать настоящее и строить будущее. История — это непросто даты и события, это опыт поколений, уроки прошлого, которые формируют наше мировоззрение и помогают избежать ошибок в будущем», - рассказал исполняющий обязанности регионального руководителя «Волонтеров Победы» Никита Евтушок.
Ветеран СВО, член местного политсовета партии «Единая Россия» в Октябрьском районе Алексей Ротару отметил важность проведения подобных игр для патриотического воспитания подрастающего поколения.
«Считаю, что участие в игре позволит ребятам узнать больше об истории своей страны. Проведение этой игры уже стало хорошей традицией. Для школьников и студентов это отличная возможность подготовиться к «Диктанту Победы», который будет проходить 25 апреля. История подвига нашего народа – это то, о чем должны помнить и знать все поколения», - подчеркнул Алексей Ротару.