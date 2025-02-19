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Заместителями Максима Леонова станут специалисты с большим опытом работы

Новости
Сегодня Собрание депутатов согласовало кандидатуры заместителей главы района, предложенные руководителем муниципалитета Максимом Леоновым.



На должность руководителя аппарата назначена Наталья Иванова, с которой Максим Леонов долгое время совместно работал в мэрии Саратова. Иванова имеет за плечами более 25 лет опыта работы по специальности в органах местного самоуправления, в том числе руководила аппаратом Саратовской городской думы, была заместителем руководителя аппарата областной Думы, возглавляла правовой комитет администрации. 

Блок общественных отношений  доверили Антону Закурдаеву, который до настоящего момента занимал должность заместителя министра информации и массовых коммуникаций Саратовской области. Начинал свою карьеру в энгельсской администрации, впоследствии занимал разные должности в областном правительстве и мэрии Саратова.