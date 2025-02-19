Саратовские журналисты рассказали студентам о работе на передовой

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Российское общество «Знание» запустило акцию, посвященную Дню защитника Отечества. С 17 по 27 февраля в каждом регионе страны состоятся мероприятия, в центре внимания которых — Герои России, участники спецоперации, военные корреспонденты и все те, кто верой и правдой служит на благо страны и ее жителей.В Саратовской области акция стартовала на площадке СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского. Лекторами Общества «Знание» выступили военный журналист, внештатный корреспондент телеканала «Саратов 24», член волонтерской организации «Саратовская ассоциация Героев» Марина Рыжкова и военный корреспондент, член волонтерской организации «Саратовская ассоциация Героев» Екатерина Сарайченко. Они рассказали студентам об особенностях профессии военного журналиста и специфике работы на СВО.«В журналистике я с 2002 года. Первый выезд в горячую точку в качестве военного корреспондента у меня был во время второй чеченской кампании. В зону СВО я впервые выехала в начале февраля 2023. И с тех пор я езжу дважды в месяц, каждый месяц. Однажды было даже трижды. И каждый раз я вижу, как важна бойцам та деятельность, которую мы ведём. Это их, с одной стороны, воодушевляет. Но история еще в том, что их видят родные. Например, простой мальчишка, который жил в Саратове, где-то в каком-то дворе. А сейчас он герой, про которого телевидение снимает сюжет. Родные гордятся своим бойцом, и бойцы знают, что они значимы», — поделилась Марина Рыжкова.Лекторы рассказали о своих чувствах, ощущениях и личном опыте, о том, как такие съемки помогают поддержать дух бойцов. Марина Рыжкова отметила, что главное в зоне спецоперации — высокий профессионализм и внимательность. Ценен каждый кадр. Нельзя показывать позиции, локации орудий, позволять себе лишнего в общении с людьми.Кроме того, спикеры поделились со слушателями тем, как доставляются гуманитарные грузы, собранных жителями области, бойцам, в чем больше всего нуждаются ребята на передовой.Слушатели задавали вопросы о бытовых условиях на прифронтовой линии, обстановке, особенностях и трудностях работы.Отметим, что к проведению лекций может присоединиться любой желающий. Для этого Российским обществом «Знание» разработаны мастер-лекции об истории праздника, великих полководцах нашей страны и важных сражениях. В дополнение идет информация о героях СВО, в честь которых названы улицы городов, в которых пройдут выступления.