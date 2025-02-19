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Саратовская область более чем в два раза обогнала Татарстан по числу высаженных деревьев

Новости
Саратовская область более чем в два раза обогнала Татарстан по числу высаженных деревьев


Саратовская область стала лидером Всероссийской акции «Сохраним лес» в 2024 году - в регионе высадили 4,6 млн деревьев. Акция проводилась в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Экология». Всего в 2024 году в ходе акции было высажено 70 млн деревьев во всех регионах России.

Надо отметить, что по итогам акции «Сохраним лес» еще один регион ПФО - Республика Татарстан заняла третье место в стране, высадив 2 млн деревьев. Саратовская область опередила своего партнера в тройке лидеров более чем в два раза. Таких высоких результатов в нашем регионе не удалось бы достичь без планомерной помощи Правительства области.

В этом году по инициативе губернатора Романа Бусаргина на высадку лесов в Саратовской области дополнительно направили 30 млн рублей.

Для обеспечения лесокультурных работ собственным посадочным материалом на территории области функционирует 12 лесных питомников общей площадью 126 га. В прошлом году в них выращено около 9 млн. сеянцев основных лесообразующих пород, из них 7,63 млн шт. сеянцев сосны обыкновенной и 1,35 млн шт. сеянцев лиственных пород. Данные цифры превышают показатели 2023 года на 15%.

«В текущем году планируем увеличить выход посадочного материала до 13 млн штук. Кроме того, в текущем году запланирован посев семян лесных растений в лесных питомниках области на площади 20,9 га», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.