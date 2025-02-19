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На комиссии по ЧС обсудили подготовку к весеннему половодью

Новости
На комиссии по ЧС обсудили подготовку к весеннему половодью


И.о. заместителя Председателя Правительства региона Сергей Соколов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Саратовской области. Основные темы - противопаводковые мероприятия и пожароопасный сезон 2025 года.

В настоящее время, по данным гидрометеорологов, высота снежного покрова в регионе в среднем не превышает 30 процентов от нормы. Невелики и показатели толщины льда, уровня воды на реках, промерзания почвы. В целом весеннее половодье 2025 года также ожидается ниже нормы. Тем не менее, надо быть готовым к различным сценариям развития событий.

«Для эффективной работы в этом направлении необходимо объединить усилия исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций. Речь идет как о подготовке к возможному паводку (мониторинг, разработка планов, ледовзрывные работы, создание запасов топлива и сырья, проверка гидротехнических сооружений), так и о действиях в период половодья (организация лодочных переправ, эвакуация населения, оказание медицинской помощи)», - рассказал Сергей Соколов.

На комиссии были даны соответствующие рекомендации.

Не так много времени осталось до начала пожароопасного сезона в регионе. В связи с этим главам районов было рекомендовано проверить готовность техники, пожарной охраны, а также состояние противопожарной защиты населенных пунктов и лесов.