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Дополнительные рейсы вводятся на маршруте до аэропорта «Гагарин»

Новости
Дополнительные рейсы вводятся на маршруте до аэропорта «Гагарин»


По многочисленным просьбам пассажиров на автобусном маршруте пригородного сообщения № 101 Э «Саратов - Аэропорт "Гагарин" (ч/з Дубки)» вводятся дополнительные рейсы в вечернее время. Так, с 20 февраля движение автобусов по маршруту будет осуществляться согласно следующему расписанию:

От остановочного пункта «Саратов (Автовокзал)» автобусы будут отправляться ежедневно в 06:45, 08:00, 09:15, 10:30, 11:45, 13:00, 14:15, 15:30, 17:00, 18:00, 19:15 и 20:30, а также по четвергам, пятницам, воскресеньям в 21:10.

В обратном направлении - от остановочного пункта «Аэропорт «Гагарин» ежедневно в 08-30, 09:45, 11:00, 12:00, 13:30, 14:45, 16:00, 17:30, 18-30, 19:45, 21:15 и 22-30, а также в 23:15 по четвергам, пятницам, воскресеньям.