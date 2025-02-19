Из Саратова в Курск доставлена очередная партия гуманитарного груза

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«По поручению Губернатора области Романа Бусаргина на базе областной службы спасения в кратчайшие сроки были организованы сбор и формирование гуманитарной помощи для жителей Курской области. В место назначения его сопровождал наш сотрудник», - рассказал начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.В составе гуманитарной помощи - продукты длительного хранения и товары первой необходимости. Саратовская область на регулярной основе оказывает поддержку приграничному региону. В прошлом году в Курскую область было направлено порядка 100 тонн гуманитарной помощи.