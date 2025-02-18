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За шесть лет нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе на строительство и ремонт трасс и мостов направили свыше 45 млрд рублей

Новости
За шесть лет нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе на строительство и ремонт трасс и мостов направили свыше 45 млрд рублей


В Москве завершилась стратегическая сессия Федерального дорожного агентства «Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года». На ней специалисты подвели итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и обсудили планы в рамках нового - «Инфраструктура для жизни».

Участие в двухдневном мероприятии от Саратовской области принял заместитель министра дорожного хозяйства Игорь Абрамов.

В паспорте нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, зафиксировано, что до конца 2030 года не менее 85% федеральных и 60% региональных трасс РФ должны быть приведены в нормативное состояние.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что сейчас, когда завершился национальный проект «Безопасные качественные дороги» и начался новый - «Инфраструктура для жизни», важно определить стратегию развития дорожного хозяйства не только до 2030 года, но и на последующий плановый период. Вице-премьер отметил, что за шесть лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» построено, реконструировано и отремонтировано более 160 тыс. км дорог.

В Саратовской области за шесть лет в нормативное состояние привели свыше 2,3 тыс. км дорог, том числе, 1,9 тыс. км регионального или межмуниципального значения и 344 километра местных дорог в Саратове и Энгельсе; реконструировано и отремонтировано 30 мостов и путепроводов; построено два путепровода через железнодорожные пути: в рабочем поселке Татищево и в городе Саратове на улице Песчано-Уметская вблизи поселка Жасминный и один мост в Пугачевском районе через реку Большой Иргиз.

«В этом году на реализацию нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Саратовской области направлено 7,8 млрд рублей. Планируется отремонтировать 230 км дорог, включая Саратов и Энгельс. Один из самых крупных объектов – дорога, соединяющая Духовницкий и Пугачевский районы. Протяженность участка в ненормативном состоянии – 32 км. Кроме того, начнется строительство путепровода на автомобильной дороге по Сокурскому тракту», - рассказал Игорь Абрамов.

Сокурский тракт – важный узел, соединяющий два района города Саратова: Ленинский и Гагаринский. Кроме того, является выходом на одну из наиболее значимых федеральных дорог региона - «Р-228». Жители регулярно простаивают в пробках на данном участке из-за железнодорожного переезда.

Также в ходе стратегической сессии назвали приоритетные тенденции Росавтодора в части реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это безопасность дорожного движения, внедрение искусственного интеллекта, наращивание технологического потенциала, формирование кадрового резерва дорожного хозяйства.