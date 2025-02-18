За шесть лет нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе на строительство и ремонт трасс и мостов направили свыше 45 млрд рублей

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В Москве завершилась стратегическая сессия Федерального дорожного агентства «Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года». На ней специалисты подвели итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и обсудили планы в рамках нового - «Инфраструктура для жизни».Участие в двухдневном мероприятии от Саратовской области принял заместитель министра дорожного хозяйства Игорь Абрамов.В паспорте нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, зафиксировано, что до конца 2030 года не менее 85% федеральных и 60% региональных трасс РФ должны быть приведены в нормативное состояние.Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что сейчас, когда завершился национальный проект «Безопасные качественные дороги» и начался новый - «Инфраструктура для жизни», важно определить стратегию развития дорожного хозяйства не только до 2030 года, но и на последующий плановый период. Вице-премьер отметил, что за шесть лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» построено, реконструировано и отремонтировано более 160 тыс. км дорог.В Саратовской области за шесть лет в нормативное состояние привели свыше 2,3 тыс. км дорог, том числе, 1,9 тыс. км регионального или межмуниципального значения и 344 километра местных дорог в Саратове и Энгельсе; реконструировано и отремонтировано 30 мостов и путепроводов; построено два путепровода через железнодорожные пути: в рабочем поселке Татищево и в городе Саратове на улице Песчано-Уметская вблизи поселка Жасминный и один мост в Пугачевском районе через реку Большой Иргиз.«В этом году на реализацию нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Саратовской области направлено 7,8 млрд рублей. Планируется отремонтировать 230 км дорог, включая Саратов и Энгельс. Один из самых крупных объектов – дорога, соединяющая Духовницкий и Пугачевский районы. Протяженность участка в ненормативном состоянии – 32 км. Кроме того, начнется строительство путепровода на автомобильной дороге по Сокурскому тракту», - рассказал Игорь Абрамов.Сокурский тракт – важный узел, соединяющий два района города Саратова: Ленинский и Гагаринский. Кроме того, является выходом на одну из наиболее значимых федеральных дорог региона - «Р-228». Жители регулярно простаивают в пробках на данном участке из-за железнодорожного переезда.Также в ходе стратегической сессии назвали приоритетные тенденции Росавтодора в части реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это безопасность дорожного движения, внедрение искусственного интеллекта, наращивание технологического потенциала, формирование кадрового резерва дорожного хозяйства.